«Единая Россия» получила 324 места в Госдуме

21 сентября, 23:07

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обнародовала распределение мест в новом, VIII созыве Государственной думы. В результате 324 депутатских мандата получат члены политической партии «Единая Россия».

По результатам прошлых выборов, состоявшихся в 2016 году, в Думе было 343 члена «Единой России»,

Также известно, что от КПРФ будут мандаты у 57 членов партии. В прошлом созыве их было 42.

От ЛДПР будет меньше депутатов, сравнивая с прошлым созывом — 21 и 39 соответственно.

При этом от «Справедливой России» в новом созыве парламента интересы избирателей будут представлять 27 депутатов (было 23).

В Госдуму вошла новая партия, получившая название «Новые люди». Ее представили получили 13 мандатов.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.