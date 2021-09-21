Бердымухамедов впал в кому?

21 сентября, 16:28


Информация о том, что состояние здоровья президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова резко ухудшилось, не соответствует действительности. Так появившиеся в СМИ сообщения прокомментировали в туркменском посольстве в Москве, передает РИА Новости.

В представительстве подчеркнули, что указанные данные «абсолютно недостоверны» и днем ранее Бердымухамедов в цифровой системе провел расширенное заседание кабмина, на котором, в частности, обсудил актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрел проекты ряда документов.

Ранее в сети появились сведения о том, что президент Туркменистана Бердымухамедов впал в кому.

При этом еще в пятницу, 17 сентября, в качестве приглашенного гостя он присутствовал на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. На следующий день, в субботу, 18 сентября, глава Туркменистана торжественно открыл «новую государственную трибуну для проведения парадов и торжеств» в Ашхабаде, передавал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости. В понедельник, 20 сентября, Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных, сообщалось на сайте правительства.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.