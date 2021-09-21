Казахстан откажется от российского телефонного кода

21 сентября, 16:14


Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) новый телефонный код +997 и начнет пользоваться им с 2023 года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

По его словам, при распаде Советского Союза телефонный код +7 сохранился и за Россией, и за Казахстаном. Процесс отказа от российской нумерации будет согласован напрямую с Москвой. Она будет действовать параллельно с новой до 2025 года. «Теперь, когда вы будете из нашей страны звонить за рубеж, будет высвечиваться «Казахстан»», — написал Мусин.

Он отметил, что сейчас власти страны ведут подготовительную техническую работу к внедрению кода и оформляют необходимые документы. «Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — добавил министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что перевод казахского языка с кириллицы на латиницу продиктован стремлением расширить коммуникационные возможности жителей страны. Он назвал этот процесс «духовной модернизацией» и пообещал, что он «никак не повлияет» на статус русского языка.

﻿

ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.