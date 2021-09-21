Ученым стало известно, почему на Марсе нет воды

21 сентября, 17:15

Исследователи из США и Европы показали, что размер Марса не позволяет удерживать достаточное количество воды для того, чтобы планета стала пригодной для жизни и для того, чтобы на ней возникла тектоника. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как исследование марсианских метеоритов, так и снимки поверхности, сделанные орбитальными аппаратами и марсоходами, указывают на то, что когда-то на планете были значительные запасы воды. Однако в настоящее время жидкая вода на поверхности Марса отсутствует. Исследователи называли много причин отсутствия на Марсе воды, однако ни одно из объяснений не стало доминирующим.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из Германии, Чехии и Швейцарии на основании содержания стабильных изотопов калия оценили распределение и распространенность летучих веществ в различных объектах Солнечной системы. Несмотря на относительно высокую летучесть самого калия, его использовали в качестве маркера еще более летучих элементов и соединений — таких, как вода.

Ученые оценили содержание калия-41 в 20 метеоритах с подтвержденным марсианским происхождением. Выяснилось, что во время своего формирования планета потеряла больше калия и других летучих веществ, чем Земля, но меньше, чем другие меньшие по размеру объекты — к примеру, как астероид Веста.

Исследователям удалось установить ясно выраженную корреляцию между гравитацией тела, содержанием в нем изотопа калия и распространенностью на нем воды. По мнению исследователей, это говорит о том, что масса тела при его формировании определяла количество удерживаемых летучих веществ. По их предположениям, для скалистых планет существует предел, при достижении которого становится возможным удержание необходимого количества воды для создания пригодных для жизни условий — и он выше, чем масса Марса.

﻿

ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.