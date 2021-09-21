В Казахстане выявлен COVID-штамм Эта

В Казахстане выявлена циркуляция штамма коронавируса Эта. Данный вариант COVID-19 выделен уже в 77 странах мира. Об обнаружении штамма сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов дельта (индийский штамм) — 57 (59,4%), альфа (британский) — 24 (25%), уханьский коронавирус — 10 (10,4%) и эта (нигерийский) — 5 (5,2%)», — написал министр в Facebook.

Он добавил, что Эта-штамм был зафиксирован в четырех регионах: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Нур-Султане.

Впервые о появлении Эта-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании.