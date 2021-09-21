Число умерших от COVID-19 в США превысило потери страны от «испанки»



Число погибших от коронавируса в США превысило 676 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболеваемости COVID-19 в режиме реального времени.

Таким образом, в стране умерли больше людей, чем от эпидемии испанского гриппа («испанка») в 1918-1919 годах, которая считается самой массовой и смертоносной в новейшей истории США.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число жертв «испанки» в стране составило 675 тысяч человек, а во всем мире более 50 миллионов человек.

По состоянию на 20 сентября 2021 года, общее число заболевших ковидом во всем мире превысило 229 миллионов человек. От вируса умерли 4,7 миллиона человек.