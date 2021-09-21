Дональд Трамп предрек США превращение в страну «третьего мира»



Бывший президент США Дональд Трамп предрек превращение Америки в «страну третьего мира» из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Мексикой. Его слова приводит журнал Newsweek.

Заявление экс-главы Белого дома прозвучало на фоне усиления потока прибывающих из соседних стран беженцев. По последним данным, в приграничном городе Дель Рио скопилось около 16 тысяч претендентов на убежище в США. Большинство из них – граждане Гаити, которые желают получить от американских властей «временно защищенный статус», чтобы не возвращаться на разоренную после землетрясения родину.

«На нашей границе никогда не было ничего подобного тому, что происходит сейчас. Миллионы людей уже приехали, но количество прибывающих гораздо больше!», – заключил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после инаугурации Джо Байдена США «покатились под откос», поэтому уже через три года страну ждет конец.