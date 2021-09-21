Мошенница «кинула» Роналду на 228 тысяч евро

21 сентября, 18:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, сообщает Jornal de Notícias.

По информации издания, футболист в 2007 году доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. За три года она забронировала на имя португальца 200 поездок, в которых спортсмен не был. Всего за это время она вывела с его счетов €288 тысяч.

Роналду узнал о потере денег спустя 11 лет. Работницу турагентства задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Злоумышленница должна компенсировать игроку все потери ежемесячными выплатами.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.