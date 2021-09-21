Мошенница «кинула» Роналду на 228 тысяч евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, сообщает Jornal de Notícias.

По информации издания, футболист в 2007 году доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. За три года она забронировала на имя португальца 200 поездок, в которых спортсмен не был. Всего за это время она вывела с его счетов €288 тысяч.

Роналду узнал о потере денег спустя 11 лет. Работницу турагентства задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Злоумышленница должна компенсировать игроку все потери ежемесячными выплатами.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.