Пакистан засекретил сведения о подарках Имран Хану от иностранных лидеров

21 сентября, 11:30


Правительство Пакистана отказалось сделать достоянием гласности сведения о подарках, полученных премьер-министром Имран Ханом от лидеров иностранных государств со времени его вступления в должность главы правительства в августе 2018 года. Об этом во вторник сообщает газета Doon.

«Сведения об иностранных подарках премьер-министру составляет государственную тайну, поскольку обмен подарками главы правительства Пакистана с иностранными лидерами отражает межгосударственные отношения. Раскрытие такой информации может нанести ущерб интересам Пакистана в сфере международной политики и поставить под угрозу межгосударственные отношения», — приводит издание заявление канцелярии Имран Хана. Оно было направлено в Высокий суд Исламабада в ответ на его постановление, обязавшее правительство предоставить в 10-дневный срок подробные сведения, включая стоимость, о всех подарках, полученных Имран Ханом от зарубежных государств на основе Закона о доступе к информации.

Канцелярия главы правительства сообщила суду, что такие данные носят гриф «секретно», они были ранее исключены из-под действия Закона о доступе к информации и их появление в открытом доступе может привести к ненужной шумихе в СМИ. В заявлении канцелярии разъясняется, что Имран Хан обычно передает такие подарки в «Тошахан» — государственное хранилище, а в случае желания оставить их в своей собственности он вносит личные средства в счет их оплаты. Какие именно суммы платит премьер-министр за подарки, пресс-канцелярия не уточнила.

Высший суд Исламабада взял паузу для изучения ее ответа. В принятом ранее судебном постановлении указывалось, что отсутствие у общественности сведений о подарках Имран Хану и всем госчиновникам «способствует появлению нежелательных слухов и создает дефицит доверия между гражданами и государственными учреждениями». Такого же мнения придерживается Пакистанская комиссия по информации (PIC), которая считает, что вопрос с получением подарков высшими должностными лицами должен стать открытым и прозрачным.

В настоящее время в пакистанских судах рассматриваются уголовные дела, возбужденные против бывших премьер-министров Асифа Али Зардари и Наваза Шарифа, а также экс-президента страны Юсуфа Раза Гилани в связи с оставленными в собственности дорогостоящими иностранными подарками, за которые они заплатили в казну символические суммы, не превышающие 15% стоимости предметов.

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Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.