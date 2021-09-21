Невакцинированного президента Бразилии не пустили в ресторан

Бразильский президент Жаир Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в генеральной ассамблее ООН, был вынужден ужинать на улице — его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

«Он (Болсонару — ред.) находился снаружи, поскольку там разрешается находиться тем, кто не вакцинирован. Мы сделали все для того, чтобы он смог пообедать у нас в день гаушу (так называют жителей бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, поднявшие восстание в 1835 году, которое вспоминают 20 сентября — ред.)», — рассказал управляющий ресторана Франсиску Каппа.

Он добавил, что президент заказал хорошо прожаренную пиканьей — говяжьей вырезку, считающуюся лучшей в Бразилии

Globo отмечает, что для бразильской делегации была огорожена часть тротуара возле ресторана — туда поставили столики.

В Нью-Йорке обслуживать внутри кафе и ресторанов можно только клиентов, прошедших вакцинацию против SARS-CoV-2.