Генсек ООН озвучил планы по вакцинации

21 сентября, 00:31

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вакцинировать 70% жителей Земли от коронавирусной инфекции COVID-19 к середине 2022 года.

«Нам нужно положить конец пандемии. Наш ответ был слишком медленным и неравномерным. Я призываю мир мобилизоваться для выполнения глобального плана по вакцинации, в рамках которого будет удвоено производство вакцин, чтобы вакцинировать 70% мирового населения к середине следующего года», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в поддержку целей устойчивого развития в преддверии недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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Анкара считает выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

21 сентября, 00:16

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.