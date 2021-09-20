Альпинисты облюбовали турецкую гору Агры

Гора Агры в провинции Ыгдыр, наивысшая точка страны, где в прошлом часто происходили теракты, сегодня превратилась в излюбленное место посещения альпинистов.

Так называемая «крыша Турции» — гора Агры высотой 5 137 метров — расположена на границе Агры-Ыгдыр. После зачистки от террористов гора стала одним из мест, наиболее часто посещаемых альпинистами и любителями природы.

Альпинисты, желающие взойти на гору Агры, теперь используют не только маршрут через район Догубаязыт в провинции Агры, но и альтернативный — через Ыгдыр.

Северо-западный маршрут через провинцию Ыгдыр открывает перед любителями природы множество красивых пейзажей. Маршрут обладает богатой флорой, здесь на высоте 3 500 метров расположено озеро Куп. Этот маршрут пользуется популярностью не только у альпинистов, но и у любителей природы и исследователей.

Спортсмен клуба альпинизма и природных видов спорта «Зирве» Мурат Аккуш рассказал агентству «Анадолу», что многие альпинисты восходят на гору Агры, растет интерес и к озеру Куп.

К озеру можно подняться в любое время года, сюда приезжают спортсмены из различных регионов, сказал он.

«Озеро Куп питается за счет талых вод горы Агры, это высокогорное озеро. В этой связи пользуется большой популярностью. Мы хотим, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Призываем всех любителей природы и альпинистов посетить озеро и увидеть эти красоты», — приводит «Анадолу» слова спортсмена.

Другой спортсмен Азер Сархат Карабах рассказал, что нужно пройти сложный маршрут, чтобы увидеть эту красоту.

«Гора Агры — самая высокая в Турции. Озеро Куп находится прямо под ледниками. Здесь красивая природа, и очень хорошие условия для альпинизма», — сказал он.