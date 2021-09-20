Израиль и Швеция нормализуют отношения

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид дважды за последние дни провел телефонные разговоры со своей шведской коллегой Анн Линде.

По результатам разговоров министров и дополнительных согласований на более низком уровне дипломатические ведомства объявили о нормализации отношений между странами на уровне МИД, пишет ТАСС.

Напомним, что министр иностранных дел Швеции в 2014 году Маргот Воллстрем была объявлена в Израиле персоной нон-грата, но и после ее отставки Израиль отказывался принимать шведских министров иностранных дел, несмотря на официальные запросы.