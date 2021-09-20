Израиль и Швеция нормализуют отношения

20 сентября, 23:48

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид дважды за последние дни провел телефонные разговоры со своей шведской коллегой Анн Линде.

По результатам разговоров министров и дополнительных согласований на более низком уровне дипломатические ведомства объявили о нормализации отношений между странами на уровне МИД, пишет ТАСС.

Напомним, что министр иностранных дел Швеции в 2014 году Маргот Воллстрем была объявлена в Израиле персоной нон-грата, но и после ее отставки Израиль отказывался принимать шведских министров иностранных дел, несмотря на официальные запросы.

﻿

Анкара считает выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

21 сентября, 00:16

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.