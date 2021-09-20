США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды»

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.