США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды»

Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.
«Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру «Аль-Каиды». По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», — сказал Кирби на брифинге в Пентагоне (цитата по РИА Новости).