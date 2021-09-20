США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды»

20 сентября, 23:27

Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

«Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру «Аль-Каиды». По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», — сказал Кирби на брифинге в Пентагоне (цитата по РИА Новости).

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Анкара считает выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными

21 сентября, 00:16

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.