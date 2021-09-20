Порошенко потребовал расследовать проведение российских выборов в Украине

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко потребовал провести расследование в связи с состоявшимся в воскресенье голосованием на выборах в Госдуму, которое прошло на четырёх избирательных участках в Украине.

«Неожиданно офис президента, власть и отдельные представители «Слуги народа» позволяют проводить выборы на территории консульских и дипломатических учреждений. Как вы хотите обращаться к мировой общественности не признавать выборы, когда своим распоряжением разрешаете их проведение?» — возмутился он во время заседания согласительного совета Верховной рады. Его слова приводит «Лайф».