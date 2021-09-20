Порошенко потребовал расследовать проведение российских выборов в Украине

20 сентября, 22:44

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко потребовал провести расследование в связи с состоявшимся в воскресенье голосованием на выборах в Госдуму, которое прошло на четырёх избирательных участках в Украине.

«Неожиданно офис президента, власть и отдельные представители «Слуги народа» позволяют проводить выборы на территории консульских и дипломатических учреждений. Как вы хотите обращаться к мировой общественности не признавать выборы, когда своим распоряжением разрешаете их проведение?» — возмутился он во время заседания согласительного совета Верховной рады. Его слова приводит «Лайф».

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.