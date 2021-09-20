Макрон принес извинения алжирским мусульманам

Президент Франции Эммануэль Макрон извинился от имени своей страны перед Харки (военнослужащие из местных формирований алжирских мусульман, которые сражались на стороне Франции против своего народа во время войны за независимость Алжира).

Макрон принял в Елисейском дворце представителей Харки, которым выразил благодарность за поддержку Франции в Алжирской войне.

«Я приношу извинения перед бойцами, которых мы оставили, и их семьями, которые были арестованы», — сказал французский лидер (цитата по «Анадолу»).

По словам Макрона, Франция не выплатила «долг верности» перед бойцами Харки и их семьями.

Макрон сообщил, что в течение года будет издан закон о признании Харки и обеспечении их прав. «Честь Харки должна быть запечатлена в национальном сознании», — добавил глава французского государства.

Во Франции с 2003 года ежегодно 25 сентября проходит День памяти Харки.

Отряд Харки, состоявший из военнослужащих местных формирований алжирцев, в 1954-1962 годах во время Алжирской войны принимал участие в сражениях против Фронта национального освобождения на стороне Франции.

Численность Харки насчитывала 200 тысяч человек и только 42 тысяч из них позже были эвакуированы из Алжира во Францию. Около 40 тысяч представителей Харки перешли во Францию нелегальными путями.

Примерно 100 тысяч представителей Харки были брошены в Алжире на произвол судьбы.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд 25 сентября 2016 года признал, что французское правительство несет ответственность за предательство Харки, их убийство в Алжире и жизнь в нечеловеческих условиях в лагерях во Франции.