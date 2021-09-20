В Санкт-Петербурге ожидается открытие памятника Гаджибекову

20 сентября, 22:15

В сквере Гаджибекова в Санкт-Петербурге (РФ) будет уставлен памятник азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову.

«Церемония закладки камня в основание будущего памятника Гаджибекову состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума», — сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Программа «Азербайджан — страна-гость IX Санкт-Петербургского международного культурного форума» пройдет 11–13 ноября 2021 года в рамках мероприятий Профессионального и Общественного потоков, а также Фестивальной программы Форума.

Также в рамках программы ожидается торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа.

«В рамках музыкальной части программы на сцене Мариинского театра Петербурга покажут балет «Тысяча и одна ночь» азербайджанского композитора Фикрета Амирова, который покажут, а также состоится концерт джазовых исполнителей из Азербайджана», — подчеркивается в информации.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавит министр культуры Анар Керимов, подчеркивают организаторы.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.