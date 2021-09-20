«Единая Россия» удерживает лидерство на выборах в Госдуму

Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Государственную Думу РФ после обработки 99,84% протоколов УИК.

Так, партия «Единая Россия» лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идёт на втором месте с 18,94%, ЛДПР – на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят «Справедливая Россия — за правду» (7,47%), и «Новые люди» (5,33%), сообщает «Лайф».

Отмечается также, что «Единая Россия» предварительно выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, «Справедливая Россия — за правду» — в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста — по одному. Среди самовыдвиженцев побеждают пять кандидатов.