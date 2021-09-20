Близкие погибших армянских солдат вновь протестуют в Ереване

20 сентября, 20:04

У здания правительства в Ереване вновь собрались родные погибших в 44-дневной войне военнослужащих с требованием отменить праздничные мероприятия, посвященные 30-летию независимости.

Родные погибших требуют проявить уважение к павшим и отложить праздничные мероприятия. Ранее с протестующими встретился помощник премьер-министра. Наири Саркисян, выслушав требования родственников погибших и их обоснования, сообщил, что в этом году 30-летие, юбилей, поэтому в правительстве решили обязательно отметить праздник. Он заверил, что при организации мероприятий они учли нынешнюю ситуацию, концерт, и остальные мероприятия обязательно понравятся родным. Информацию распространяет армянский интернет-портал news.am.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.