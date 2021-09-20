Близкие погибших армянских солдат вновь протестуют в Ереване

У здания правительства в Ереване вновь собрались родные погибших в 44-дневной войне военнослужащих с требованием отменить праздничные мероприятия, посвященные 30-летию независимости.
Родные погибших требуют проявить уважение к павшим и отложить праздничные мероприятия. Ранее с протестующими встретился помощник премьер-министра. Наири Саркисян, выслушав требования родственников погибших и их обоснования, сообщил, что в этом году 30-летие, юбилей, поэтому в правительстве решили обязательно отметить праздник. Он заверил, что при организации мероприятий они учли нынешнюю ситуацию, концерт, и остальные мероприятия обязательно понравятся родным. Информацию распространяет армянский интернет-портал news.am.