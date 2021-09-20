Посол Сулейманов ожидает от Лондона более активной политики на Южном Кавказе

‘Великобритания является основным партнером Азербайджана в Европе, крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, а также в основном сосредоточена на сотрудничестве в энергетическом секторе». Об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

По его словам, которые приводит «Репорт» со ссылкой на британский журнал Diplomat, сегодня Азербайджан сфокусирован на восстановлении освобожденных земель и на интеграции всего региона. «Мы ценим роль Великобритании в усилиях Азербайджана по разминированию, но мы также хотим работать с нашим стратегическим партнером, Великобританией, для развития всего региона. То, что BP работает с Азербайджаном в сфере альтернативных источников энергии, является хорошим признаком прогрессивного сотрудничества».

Посол также выразил надежду, что Великобритания будет проводить более активную внешнюю политику на Южном Кавказе в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в регионе после 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в прошлом году и после принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.