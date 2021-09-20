Житель Алматы расстрелял чиновников и полицейских, пришедших выселять его из дома

20 сентября, 17:38

Житель казахстанского города Алматы открыл в понедельник стрельбу, в результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома — гражданин Д. 1967 года рождения — проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные огнестрельные ранения. Подозреваемый обезврежен и задержан.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.