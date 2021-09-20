Житель Алматы расстрелял чиновников и полицейских, пришедших выселять его из дома

Житель казахстанского города Алматы открыл в понедельник стрельбу, в результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

«В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома — гражданин Д. 1967 года рождения — проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные огнестрельные ранения. Подозреваемый обезврежен и задержан.