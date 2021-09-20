Пчелы убили десятки редких африканских пингвинов



Представители Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц заявили о том, что рой пчел убил 63 африканских пингвина, которые находятся под угрозой исчезновения. Тела пингвинов были найдены на пляже недалеко от Кейптауна, сообщает Phys.org.

«Во время исследования мы обнаружили укусы пчел вокруг глаз пингвинов. Это очень редкое явление, мы не думаем, что это будет происходить часто, это случайность», — заявил ветеринар Дэвид Робертс. По его словам, рядом с птицами также нашли мертвых пчел.

Погибшие пингвины были частью колонии в Саймонстауне. Этот регион является национальным парком, а медоносные пчелы – частью его экосистемы.

Тела пингвинов изучили, у них также взяли образцы, которые отправили на токсикологический анализ и анализ на известные болезни. У птиц не было обнаружено внешних повреждений, кроме многочисленных укусов пчел.