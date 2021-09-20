Пчелы убили десятки редких африканских пингвинов

20 сентября, 17:30


Представители Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц заявили о том, что рой пчел убил 63 африканских пингвина, которые находятся под угрозой исчезновения. Тела пингвинов были найдены на пляже недалеко от Кейптауна, сообщает Phys.org.

«Во время исследования мы обнаружили укусы пчел вокруг глаз пингвинов. Это очень редкое явление, мы не думаем, что это будет происходить часто, это случайность», — заявил ветеринар Дэвид Робертс. По его словам, рядом с птицами также нашли мертвых пчел.

Погибшие пингвины были частью колонии в Саймонстауне. Этот регион является национальным парком, а медоносные пчелы – частью его экосистемы.

Тела пингвинов изучили, у них также взяли образцы, которые отправили на токсикологический анализ и анализ на известные болезни. У птиц не было обнаружено внешних повреждений, кроме многочисленных укусов пчел.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.