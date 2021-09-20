Пашинян заявил, что высоко оценивает помощь России в вопросах демаркации и делимитации границ

Армения высоко оценивает помощь, которую ей оказывает Россия в вопросах демаркации и делимитации границ, а также возобновления мирных переговоров по решению нагорнокарабахской проблемы. Об этом на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Считаю открытие региональных коммуникаций очень важным, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы должны подчеркнуть, что высоко ценим поддержку, которую мы получаем от стратегического союзника, России, в продвижении этой повестки, делимитации и демаркации границ и восстановлении мирного процесса [по Карабаху]. Мы понимаем и констатируем, что конструктивный подход России очень важен для решения этих проблем», — отметил он.