Пашинян заявил, что высоко оценивает помощь России в вопросах демаркации и делимитации границ

20 сентября, 16:29

Армения высоко оценивает помощь, которую ей оказывает Россия в вопросах демаркации и делимитации границ, а также возобновления мирных переговоров по решению нагорнокарабахской проблемы. Об этом на армяно-российском бизнес-форуме в Ереване заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Считаю открытие региональных коммуникаций очень важным, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы должны подчеркнуть, что высоко ценим поддержку, которую мы получаем от стратегического союзника, России, в продвижении этой повестки, делимитации и демаркации границ и восстановлении мирного процесса [по Карабаху]. Мы понимаем и констатируем, что конструктивный подход России очень важен для решения этих проблем», — отметил он.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.