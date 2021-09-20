Врачи придумали, как вылечить рак простаты за неделю

Рак простаты можно вылечить всего за неделю с помощью высокодозной радиотерапии, считают британские врачи из Королевской больницы им. Марсдена. Об этом они рассказали изданию TheTimes в преддверии испытаний безопасности такого метода.

Обычно радиотерапия проводится небольшими дозами и проводится за 20 сеансов на протяжении месяца. Однако врачи убедились, что можно увеличить дозу излучения, при этом сократив количество сеансов до пяти. Это позволит как сократить время, необходимое пациентам для лечения, так и сократить государственные расходы на здравоохранение.

Раньше, в силу технических возможностей, облучался квадратный фрагмент тела, где находилась опухоль, поясняют врачи. Из-за этого страдали здоровые ткани. Сейчас с помощью стереотаксической радиотерапии оказалось возможно воздействовать на опухоль более прицельно. Если не наносить вред тканям вокруг опухоли, можно использовать и более интенсивное излучение.

В течение двух лет врачи экспериментировали, повышая дозы радиации. Оказалось, что 99% пациентов, прошедших высокодозную радиотерапию, не сталкивались с серьезными побочными эффектами. 90% имели лишь незначительные симптомы — например, затрудненное мочеиспускание. Всего лечение прошли около 550 пациентов, их результаты сравнивались с результатами тех, кто получал стандартную радиотерапию.

Новый способ не отличался от классической радиотерапии ни по эффективности, ни по вероятности рецидива. В конце сентября начнутся новые испытания, в которых врачи узнают, насколько эффективно и безопасно будет лечение всего двумя сеансами радиотерапии с еще более высокими дозами облучения.