Врачи придумали, как вылечить рак простаты за неделю

20 сентября, 18:15

Рак простаты можно вылечить всего за неделю с помощью высокодозной радиотерапии, считают британские врачи из Королевской больницы им. Марсдена. Об этом они рассказали изданию TheTimes в преддверии испытаний безопасности такого метода.

Обычно радиотерапия проводится небольшими дозами и проводится за 20 сеансов на протяжении месяца. Однако врачи убедились, что можно увеличить дозу излучения, при этом сократив количество сеансов до пяти. Это позволит как сократить время, необходимое пациентам для лечения, так и сократить государственные расходы на здравоохранение.

Раньше, в силу технических возможностей, облучался квадратный фрагмент тела, где находилась опухоль, поясняют врачи. Из-за этого страдали здоровые ткани. Сейчас с помощью стереотаксической радиотерапии оказалось возможно воздействовать на опухоль более прицельно. Если не наносить вред тканям вокруг опухоли, можно использовать и более интенсивное излучение.

В течение двух лет врачи экспериментировали, повышая дозы радиации. Оказалось, что 99% пациентов, прошедших высокодозную радиотерапию, не сталкивались с серьезными побочными эффектами. 90% имели лишь незначительные симптомы — например, затрудненное мочеиспускание. Всего лечение прошли около 550 пациентов, их результаты сравнивались с результатами тех, кто получал стандартную радиотерапию.

Новый способ не отличался от классической радиотерапии ни по эффективности, ни по вероятности рецидива. В конце сентября начнутся новые испытания, в которых врачи узнают, насколько эффективно и безопасно будет лечение всего двумя сеансами радиотерапии с еще более высокими дозами облучения.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.