Пашинян подтвердил заинтересованность в открытии коммуникаций в регионе

Открытие коммуникаций в регионе позволит преодолеть многолетнюю блокаду, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, сообщает Sputnik Армения.

Премьер отметил, что это важное мероприятие, которое может способствовать привлечению новых инвестиций из России.

«Конечно, мы крайне заинтересованы в активности российских бизнесменов армянского происхождения, особенно сейчас, на этапе послевоенного восстановления», — подчеркнул Пашинян.

«Как я неоднократно говорил, мы очень заинтересованы в разблокировании коммуникаций, так как расцениваем это как возможность снять блокаду, в которой, к сожалению, находимся более 25 лет», — сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что стороны придут к конкретным решениям. Пашинян поблагодарил Оверчука за организацию работы группы на высоком уровне.

«Для нас очень важно получить в конце концов железнодорожную связь с Россией, что откроет новые возможности для экономического развития и интеграции в ЕАЭС. Это повысит эффективность нашего членства в Союзе. Я думаю — в разы», — сказал глава армянского правительства.