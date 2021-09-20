B Украине стартуют масштабные военные учения «Объединенные усилия-2021»

20 сентября, 16:12

22 сентября по всей территории Украины начнутся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2021», планируется перемещения большого количества военной техники и личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения обучения и сохранять спокойствие. Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных сил Украины и попытки проникновения на их территорию», — сказано в сообщении Генштаба в фейсбуке.

Также в Генштабе информируют, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все пролеты беспилотных летательных аппаратов будут прекращены.

«Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия», — говорится в сообщении.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.