В Германии вновь запретили традиционный пивной фестиваль



Всемирно известный пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене отменен второй год подряд из-за пандемии коронавируса, но это не помешало жителям и гостям Баварии провести свои альтернативные мероприятия.

18 сентября, дата начала традиционного фестиваля, люди собрались на Лугу Терезы (Терезиенвизе — площадь, где до пандемии ежегодно проводился Октоберфест) в нарядных костюмах, принеся с собой пиво и закуски, чтобы отпраздновать событие.

До пандемии Октоберфест длился до 3 октября. Пивной фестиваль, обычно привлекающий миллионы туристов, отменен из-за коронавируса, тем не менее город разрешил пабам и ресторанам отмечать его в «узком кругу».

Около 50 ресторанов и пабов Мюнхена планируют оформить свои заведения в стиле палаток, обычно устанавливаемых на Октоберфесте.

В других пабах будет музыка Октоберфеста, пиво и традиционные костюмы. Для тех, кто не может приехать, есть даже онлайн-мероприятие по участию в Октоберфесте. Чиновники надеются, что настоящий Октоберфест состоится в 2022 году.

В других странах Европы, вопреки запретам, тоже проводят массовые алкогольные вечеринки. По данным полиции, в Мадриде около 25 тысяч испанских студентов провели крупнейшую незаконную вечеринку с выпивкой. Пьянка на открытом воздухе началась 17 сентября в Мадридском университете Комплутенсе и продолжалась до самого утра. Видеокамеры запечатлели тысячи гуляющих без масок и социальной дистанции. Массовые вечеринки во время пандемии наказываются штрафами, но, похоже, сил полиции не хватает, чтобы успеть за всеми.

Региональное правительство Мадрида ослабит ограничения с 19 сентября, чтобы бары и клубы могли оставаться открытыми до шести часов утра, сейчас они работают до двух часов ночи.

Во Франции протестующие против «санитарных паспортов» выходят на демонстрации по всей стране уже 10-й уик-энд подряд. Паспорта здоровья, доказывающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19, требует предъявить в ресторанах и кафе, на культурных объектах, спортивных аренах и перед поездкой на большие расстояния. На сегодня вакцинировано почти 65 процентов французов.

Между тем Италия сообщила о 35-процентном увеличении числа людей, получивших первую дозу вакцины COVID-19. Это случилось после постановления правительства, в котором говорится о требовании санитарного пропуска для всех работников, государственных и частных, начиная с 15 октября.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса говорит, что требование направлено на активизацию кампании вакцинации при одновременном создании более безопасных рабочих мест в Италии, где были полностью вакцинированы 75 процентов населения в возрасте от 12 лет и старше.