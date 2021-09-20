Количество пожилых людей в Японии достигло наивысшего пика

Число пожилых людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона человек — это рекордные 29,1% всего населения.

Статистические данные обнародовало министерство общенациональных дел страны к Дню почитания старости, который отмечается сегодня в Японии и является выходным, сообщает РИА Новости.

По доле пожилых Япония занимает первое место в мире.

За год численность пожилого населения возросла на 220 тысяч человек.

Среди мужского населения страны пожилые занимают 26%. Доля пожилых среди женщин Японии уверенно приближается к одной трети – 32%.