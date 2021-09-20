Количество пожилых людей в Японии достигло наивысшего пика

20 сентября, 18:00

Число пожилых людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона человек — это рекордные 29,1% всего населения.

Статистические данные обнародовало министерство общенациональных дел страны к Дню почитания старости, который отмечается сегодня в Японии и является выходным, сообщает РИА Новости.

По доле пожилых Япония занимает первое место в мире.

За год численность пожилого населения возросла на 220 тысяч человек.

Среди мужского населения страны пожилые занимают 26%. Доля пожилых среди женщин Японии уверенно приближается к одной трети – 32%.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.