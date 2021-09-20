21 сентября истребители ВВС Азербайджана пролетят над Босфором

21 сентября, в период с 12:00 по 12:30 по бакинскому времени, истребители ВВС Азербайджана и Турции совершат полеты над Босфором, сообщается на сайте Министерства национальной обороны Турции.

Азербайджанские и турецкие военные самолеты выполнят показательные полеты в рамках фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.

Согласно сообщению, в показательных полетах, помимо самолетов F-16 турецких пилотажных групп Türk ulduzları и Solotürk, примут участие два многоцелевых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.