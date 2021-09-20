21 сентября истребители ВВС Азербайджана пролетят над Босфором

20 сентября, 11:47

21 сентября, в период с 12:00 по 12:30 по бакинскому времени, истребители ВВС Азербайджана и Турции совершат полеты над Босфором, сообщается на сайте Министерства национальной обороны Турции.

Азербайджанские и турецкие военные самолеты выполнят показательные полеты в рамках фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.

Согласно сообщению, в показательных полетах, помимо самолетов F-16 турецких пилотажных групп Türk ulduzları и Solotürk, примут участие два многоцелевых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.