Джонсон намерен наладить отношения с Парижем после скандала

20 сентября, 11:19


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что собирается наладить отношения с Францией, которые серьезно ухудшились после недавнего скандала, связанного с созданием альянса AUKUS.

«Наша любовь к Франции неискоренима»,- сказал политик, а потом добавил, что Лондон и Париж проводят совместные военные операции в Мали и в странах Балтии, работают над программой ядерных испытаний.

«Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией», — цитирует Джонсона агентство Bloomberg.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового альянса в сфере обороны и безопасности, назвав его AUKUS, после чего Канберра отказалась покупать подводные лодки у Франции, выбрав в качестве поставщика субмарин Соединенные Штаты.

Париж обиделся и отозвал для консультаций своих послов в Австралии и США. Также в Елисейском дворце заявили, что британские власти проводят «политику постоянного оппортунизма». На фоне скандала министры обороны Великобритании и Франции отменили запланированную на ближайшее время встречу в Лондоне.

﻿

Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.