В российском университете стрельба: есть погибшие и раненые

Восемь человек погибли, 19 человек пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, его будет расследовать центральный аппарат комитета. В пресс-службе вуза указали, что порядка 3 тыс. студентов находились в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы.

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Стрелка в Перми обезвредили, оружие было не травматическое, сообщает источник РБК.

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Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи».

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», — сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

