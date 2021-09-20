В российском университете стрельба: есть погибшие и раненые

20 сентября, 11:04

Восемь человек погибли, 19 человек пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, его будет расследовать центральный аппарат комитета. В пресс-службе вуза указали, что порядка 3 тыс. студентов находились в помещениях нескольких корпусов вуза на момент стрельбы.

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Стрелка в Перми обезвредили, оружие было не травматическое, сообщает источник РБК.

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Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи».

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», — сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.