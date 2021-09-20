Кабульский аэропорт официально возобновил работу



Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник был официально объявлен открытым для внутренних и международных рейсов. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы кабульского аэропорта были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и совершенного возле нее 26 августа теракта. Наладить работу аэропорта помогали технические специалисты из Катара и Турции. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы. 9 сентября первый с момента вывода ВС США самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, а 13 сентября в аэропорту афганской столицы приземлился первый с прихода к власти движения «Талибан» самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс из Исламабада.

7 сентября захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями — лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав кабинета является временным.