Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на «мужских» должностях

Женщины, работающие в системе городского хозяйства Кабула на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.

По его словам, в городском хозяйстве работают 2,9 тысячи человек. Из них 27% женщины, которые трудятся, в том числе в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах.

«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя», — отметил мэр. Видеозапись разместил у себя в Twitter телеканал AL Arabiya.

Кроме того, по его словам, в районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства.

«Но относительно должностей, которые другие (мужчины – ред.) могут занимать, мы сказали им (женщинам – ред.) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться», — добавил мэр.