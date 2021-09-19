Посол Сулейманов встретился в Лондоне с азербайджанцами

19 сентября, 21:54

Новоназначенный посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов провел встречу с проживающими в Лондоне азербайджанцами.

Во встрече приняли участие члены азербайджанского дипломатического корпуса в Великобритании, руководитель рабочей группы по азербайджано-британским межпарламентским связям депутат Джаваншир Фейзиев, члены азербайджанской и турецкой общин в Великобритании, сообщает АПА.

Посол Элин Сулейманов поблагодарил членов общины, поддержавших нашу страну в трудные времена Азербайджана, в частности, в течение прошлого года, и каждого азербайджанца, который сыграл роль в пропагандировании в Британии проблем, стоящих перед Азербайджаном.

Элин Сулейманов отметил, что сегодня благодаря нашим ветеранам, шехидам, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, наши земли освобождены. Посол рассказал об экономическом развитии Азербайджана, его международных успехах, отметил, что Баку является одним из самых красивых городов мира.

Посол также рассказал об активности турецкой общины в Британии и поблагодарил их за поддержку нашей страны.

Джаваншир Фейзиев отметил, что каждый азербайджанец в Британии является «послом» нашей страны, и рассказал о важности поддержки, оказываемой в популяризации Азербайджана.

Затем выступил руководитель Азербайджанского Дома в Великобритании Али Текин Аталар. Он рассказал о многолетней деятельности азербайджанцев в Британии на протяжении многих лет.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.