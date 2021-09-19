Посол Сулейманов встретился в Лондоне с азербайджанцами

Новоназначенный посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов провел встречу с проживающими в Лондоне азербайджанцами.

Во встрече приняли участие члены азербайджанского дипломатического корпуса в Великобритании, руководитель рабочей группы по азербайджано-британским межпарламентским связям депутат Джаваншир Фейзиев, члены азербайджанской и турецкой общин в Великобритании, сообщает АПА.

Посол Элин Сулейманов поблагодарил членов общины, поддержавших нашу страну в трудные времена Азербайджана, в частности, в течение прошлого года, и каждого азербайджанца, который сыграл роль в пропагандировании в Британии проблем, стоящих перед Азербайджаном.

Элин Сулейманов отметил, что сегодня благодаря нашим ветеранам, шехидам, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, наши земли освобождены. Посол рассказал об экономическом развитии Азербайджана, его международных успехах, отметил, что Баку является одним из самых красивых городов мира.

Посол также рассказал об активности турецкой общины в Британии и поблагодарил их за поддержку нашей страны.

Джаваншир Фейзиев отметил, что каждый азербайджанец в Британии является «послом» нашей страны, и рассказал о важности поддержки, оказываемой в популяризации Азербайджана.

Затем выступил руководитель Азербайджанского Дома в Великобритании Али Текин Аталар. Он рассказал о многолетней деятельности азербайджанцев в Британии на протяжении многих лет.