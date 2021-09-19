Климатологи вооружились новой методикой измерения температуры

19 сентября, 21:39

Калифорнийская Долина Смерти считается самым жарким местом на Земле: здесь была зафиксирована температура 54,4°C, что может быть высочайшим показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете. Исследователи из NASA готовы обновить рекорд, предложив другую шкалу оценки. По их мнению, важнее температура не воздуха, а нагретой поверхности, пишет Nat-geo со ссылкой на Sciencealert.

И с этой точки зрения две пустыни: иранская Деште-Лут и североамериканская Сонора – выходят на первое место. Согласно спутниковым данным за последние два десятилетия, земля в этих регионах иногда может нагреваться до +80,8°C.

Чаще всего это происходит в Деште-Луте: этот участок расположен между горным массивом, который задерживает горячий воздух над дюнами, усыпанными черной вулканической породой, поглощающей солнечные лучи. Ученые давно собирают здесь данные, и еще в 2005 году была зафиксирована температура поверхности +70,7°C. В течение следующих лет специалисты NASA совершенствовали аппаратуру, и более точные измерения дали результат на десять градусов выше.

Новые технологии также позволили уточнить район с самым большим суточным перепадом температур: это Цайдамская котловина в Китае, где в течение одного дня разница может составлять 81,8°C.

А самым холодным местом на планете остается Антарктида с минимумом -110,9°C, что на 20 градусов ниже, чем давали предыдущие оценки. Входящий солнечный свет здесь слаб сам по себе и, к тому же, он отражается от снега и льда. Свое влияние оказывают и сильные ветры, и области низкого давления.

На основе полученных данных климатологи планируют исследовать остальные участки суши, особенно удаленные от метеостанций. Узнайте о самом сухом месте на планете.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.