Известный бренд столкнулся с обвинением в расизме

Популярный бренд модной одежды Balenciaga обвинили в культурной апроприации рэп-культуры за новую линейку одежды в стиле 90-х. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Модель брюк »’Tropme-L’oeil» представляют собой тренировочные штаны поверх поясных трусов-боксеров. Такой стиль был популярен в американской хип-хоп культуре.

«Это жутко расистски! Это просто жутко расистски! Они вклеили боксеры внутрь штанов!», — сообщил пользователь TikTok Джозия Гиацинт.

Стиль раскритиковали и специалисты. Так, Маркита Гаммаж, занимающаяся африканскими исследованиями в Калифорнийском государственном университете сообщила, что разочарована тем, что испанский бренд пытается заработать деньги на том стиле, вокруг которого складывалась стигма о расовых меньшинствах.

«Такой стиль был использован для маргинализации темнокожих, в особенности, темнокожих мужчин, как бандитов в американском обществе», — заявила она.