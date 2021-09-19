Известный бренд столкнулся с обвинением в расизме

19 сентября, 19:58

Популярный бренд модной одежды Balenciaga обвинили в культурной апроприации рэп-культуры за новую линейку одежды в стиле 90-х. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Модель брюк »’Tropme-L’oeil» представляют собой тренировочные штаны поверх поясных трусов-боксеров. Такой стиль был популярен в американской хип-хоп культуре.

«Это жутко расистски! Это просто жутко расистски! Они вклеили боксеры внутрь штанов!», — сообщил пользователь TikTok Джозия Гиацинт.

Стиль раскритиковали и специалисты. Так, Маркита Гаммаж, занимающаяся африканскими исследованиями в Калифорнийском государственном университете сообщила, что разочарована тем, что испанский бренд пытается заработать деньги на том стиле, вокруг которого складывалась стигма о расовых меньшинствах.

«Такой стиль был использован для маргинализации темнокожих, в особенности, темнокожих мужчин, как бандитов в американском обществе», — заявила она.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.