Лесные пожары в США угрожают гигантским секвойям

19 сентября, 17:39

Гигантские секвойи оказались под угрозой из-за лесных пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.

Пламя, вызванное ударами молний, приблизилось к Национальному парку Секвойя в южной части Сьерры-Невады, где находится две тысячи древних кипарисов, возраст которых достигает почти трех тысяч лет.

Угрожает огонь и самому высокому дереву в мире — Генералу Шерману, высота которого превышает 83 метра, а ширина достигает 31 метра. Пожарные пытаются уберечь его от возгорания с помощью специальной огнеупорной алюминиевой фольги, которой они обернули корни дерева.

Сообщается, что из-за сильного ветра скорость распространения огня увеличилась в пятницу, 17 сентября, из-за чего некоторым пожарным пришлось на день приостановить работу и эвакуировать 2,5 тысячи местных жителей.

Лесные пожары начались в США в мае 2021 года. Крупнейшим стал пожар Дикси в Калифорнии. Он не прекращался целый месяц. Пол данным местных властей, огонь охватил более 195 тысяч гектаров.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.