Кораблекрушение в Китае, 8 жертв

На юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно, жертвами кораблекрушения стали восемь человек, семеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спасатели вытащили из воды 39 пассажиров. Восемь из них были госпитализированы, но скончались в больнице. Судьба семерых человек пока неизвестна.

Корабль был рассчитан на перевозку 40 пассажиров. На место происшествия прибыли местные власти, ведутся поиски пострадавших, выясняются причины катастрофы.