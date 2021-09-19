Первые туристы благополучно вернулись из космоса на Землю

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды, пишет «Анадолу» со ссылкой на американскую компанию SpaceX.

На борту корабля находились 4 участника миссии под названием Inspiration 4: миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман (38 лет), врач Хейли Арсено (29 лет), геофизик и пилот Сиан Проктор (51 год) и ветеран ВВС США Кристофер Семброски (42 года).

Экипаж Inspiration4 стартовал из Центра Кеннеди NASA 15 сентября без профессионального астронавта на борту. Вся поездка была полностью автоматизирована.

Целью миссии стал сбор пожертвований в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children’s Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этой больнице в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено.