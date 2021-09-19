Первые туристы благополучно вернулись из космоса на Землю

19 сентября, 14:43

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды, пишет «Анадолу» со ссылкой на американскую компанию SpaceX.

На борту корабля находились 4 участника миссии под названием Inspiration 4: миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман (38 лет), врач Хейли Арсено (29 лет), геофизик и пилот Сиан Проктор (51 год) и ветеран ВВС США Кристофер Семброски (42 года).

Экипаж Inspiration4 стартовал из Центра Кеннеди NASA 15 сентября без профессионального астронавта на борту. Вся поездка была полностью автоматизирована.

Целью миссии стал сбор пожертвований в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children’s Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этой больнице в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.