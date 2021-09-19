В Азербайджане проводится голосование на выборах в Госдуму

19 сентября, 14:01

19 сентября в Баку открылся избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.

Участок расположен в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане по адресу: ул.Бакиханова, 17, отмечает «Репорт».

Он открыт с 8.00, голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Для участия в голосовании в посольстве предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет.

На участке приняты меры социального дистанцирования в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, что досрочное голосование для граждан РФ было также организовано 11 сентября в Гяндже.


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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.