SOCAR построила в Марнеули спорткомплекс за миллион долларов



Компания SOCAR Energy Georgia построила спортивный комплекс в селе Кизиладжло Марнеульского района и безвозмездно передала его государству.

Комплекс представляет собой крытое многофункциональное спортивное пространство для занятий различными видами спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол и борьба, сообщает портал «Грузия -online».

Стоимость проекта более 3 миллионов лари (около 1 миллиона долларов).

В спорткомплексе есть трибуны для зрителей, раздевалки, душевые и санузлы, склад инвентаря и административные помещения. Общая площадь здания составляет 1157 квадратных метров. Кроме того, SOCAR полностью реконструировала футбольный стадион возле спорткомплекса.

В церемонии открытия комплекса сегодня приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, члены исполнительной и законодательной власти Грузии и государственный представитель в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

Ровнаг Абдуллаев передал премьер-министру Ираклию Гарибашвили и жителям Кизиладжло приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что инвестиции Азербайджана в Грузию насчитывают 200 миллионов долларов.

Президент SOCAR сообщил, что уровень газификации Грузии составляет 90%, и достижение этого результата, который наблюдается лишь в нескольких странах мира, стало возможным при активной поддержке правительства Грузии.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность инвестиций SOCAR в Грузию и отметил, что компания ведет важную деятельность в стране.

«SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением», — сказал премьер-министр Грузии.