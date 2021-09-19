SOCAR построила в Марнеули спорткомплекс за миллион долларов

19 сентября, 13:28


Компания SOCAR Energy Georgia построила спортивный комплекс в селе Кизиладжло Марнеульского района и безвозмездно передала его государству.

Комплекс представляет собой крытое многофункциональное спортивное пространство для занятий различными видами спорта: баскетбол, мини-футбол, гандбол, волейбол и борьба, сообщает портал «Грузия -online».

Стоимость проекта более 3 миллионов лари (около 1 миллиона долларов).

В спорткомплексе есть трибуны для зрителей, раздевалки, душевые и санузлы, склад инвентаря и административные помещения. Общая площадь здания составляет 1157 квадратных метров. Кроме того, SOCAR полностью реконструировала футбольный стадион возле спорткомплекса.

В церемонии открытия комплекса сегодня приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, члены исполнительной и законодательной власти Грузии и государственный представитель в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

Ровнаг Абдуллаев передал премьер-министру Ираклию Гарибашвили и жителям Кизиладжло приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что инвестиции Азербайджана в Грузию насчитывают 200 миллионов долларов.

Президент SOCAR сообщил, что уровень газификации Грузии составляет 90%, и достижение этого результата, который наблюдается лишь в нескольких странах мира, стало возможным при активной поддержке правительства Грузии.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность инвестиций SOCAR в Грузию и отметил, что компания ведет важную деятельность в стране.

«SOCAR несет особую социальную ответственность. Компания осуществила очень много проектов социального назначения для нашего населения в разных регионах, и сегодняшний день является тому подтверждением», — сказал премьер-министр Грузии.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.