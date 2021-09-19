Житель Турции, застреливший азербайджанку, совершил суицид

19 сентября, 12:26


В Турции убита азербайджанка.

Происшествие произошло в городе Невшехир, передает Репорт.

53-летняя азербайджанка Тархана Яман была убита своим знакомым, к которому она пошла в гости. Дуран Ашар выстрелил из охотничьего ружья и покинул дом.

После совершения преступления Д.Ашан уехал в Кайсери, где совершил самоубийство, бросившись под поезд. Испытывающий финансовые проблемы мужчина оставался в своем доме в качестве арендатора.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.