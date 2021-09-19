Ле Дриан: Кризис в отношениях с США повлияет на изменение концепции НАТО

19 сентября, 10:43


Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического альянса.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«НАТО инициировала обсуждение, по просьбе президента республики, ее концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», — цитирует Франс Пресс министра.

Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.