Ле Дриан: Кризис в отношениях с США повлияет на изменение концепции НАТО



Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического альянса.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«НАТО инициировала обсуждение, по просьбе президента республики, ее концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», — цитирует Франс Пресс министра.

Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.