Страны Латинской Америки призвали отдать Фолклендские острова Аргентине

19 сентября, 09:05


Государства-участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) поддержали Аргентину в споре с Великобританией о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, сообщает РИА «Новости».

«СЕЛАК заявляет о самой решительной поддержке законных прав Аргентинской Республики в споре о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими просторами, а также постоянной заинтересованности стран региона в возобновлении переговоров между Аргентинской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, чтобы как можно скорее найти окончательное и мирное решение этого спора», — говорится в документе.

Фолклендские острова располагаются в юго-западной части Атлантического океана и считаются территорией Великобритании. Архипелаг состоит из двух крупных островов и более 700 малых.

Аргентина пытается получить контроль над Фолклендскими островами почти 200 лет. В апреле 1982 южноамериканская страна захватила архипелаг. Премьер-министр Соединенного Королевства Маргарет Тетчер отправила войска, которые восстановили контроль над заморской территорией.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.