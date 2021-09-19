Президент Парагвая в присутствии Мадуро заявил, что не признает его главой Венесуэлы

19 сентября, 08:50


Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в присутствии венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что не признает легитимность его правительства.

«Мое присутствие ни в каком виде и ни при каких условиях не является признанием правительства Николаса Мадуро. Позиция моего правительства никак не изменилась, и я считаю правильным заявить об этом прямо», — сказал он в начале своего выступления на саммите в Мексике.

С критикой правительства Венесуэлы на встрече также выступил президент Уругвая Луис Лакалье Поу.

«Когда видишь, что в определенных странах нет полноценной демократии, не соблюдается принцип разделения властей, власти используют репрессивный аппарат для подавления протестов, сажают в тюрьму оппозиционеров, не соблюдаются права человека, мы должны спокойно, но твердо заявить, что с беспокойством наблюдаем за тем, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле», — сказал он.

В ответ Мадуро предложил президенту Парагвая и Уругвая провести с ним дебаты. «Выбирайте место и время. Венесуэла готова на дебаты на тему демократии, на тему свобод», — сказал он в ходе своего выступления.

По данным газеты El Financiero, прилет Мадуро на саммит не планировался, поскольку ранее в Мексику прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.