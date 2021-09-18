Сотни человек митингуют на Таймс-сквер против обязательной вакцинации от ковида

Сотни протестующих собрались в субботу на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, чтобы выразить недовольство политикой властей по обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие, многие из которых пришли с флагами США в руках, выкрикивают призывы отменить соответствующие меры: «Нет обязательной вакцинации. Мое тело — мой выбор», «Слушайте ученых — иммунитет появится естественный образом», «Нет принуждению, нет — ковидным паспортам», гласят надписи на плакатах собравшихся. Многие адресуют свои претензии лично главе американской администрации демократу Джо Байдену, призывая запустить в его отношении процедуру импичмента.

«Я выступаю не столько против самих вакцин, сколько против принуждения со стороны властей. Это противоречит американским устоям, конституции, не учитывает религиозные убеждения людей», — сказала корреспонденту ТАСС участница протеста по имени Аманда, которая, по ее словам, сама является медработником. «Сейчас в США есть куда более серьезные кризисы, например, безработица», — добавила женщина.

«Если вы хотите привиться, вы имеете на это полное право. Это вопрос того, готовы ли вы пойти на такой риск, — указал другой протестующий по имени Илон. — Нельзя принуждать к вакцинации тех, кто сам этого не хочет. Это не по-американски».

В районе проведения акции дежурят дополнительные наряды полиции, но обстановка спокойная.