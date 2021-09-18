В Париже прошли акции против санитарных пропусков

В Париже десятую субботу подряд проходят манифестации против санитарных пропусков, передает РИА Новости.

В субботу во французской столице прошли три акции, одну из которых возглавляет движение «Желтые жилеты».

Колонны протестующих сдерживали кордоны полицейских. Манифестанты скандировали лозунг «Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!». На этот раз акции немногочисленны, обстановка сохраняется спокойная.

Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции, ожидается, что в Париже на улицы выйдут 17 тысяч демонстрантов, а по всей Франции — от 80 тысяч до 120 тысяч противников санитарных пропусков.

В предыдущую субботу на акции во Франции вышла 121 тысяча демонстрантов.