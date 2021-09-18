В Париже прошли акции против санитарных пропусков

19 сентября, 00:20

В Париже десятую субботу подряд проходят манифестации против санитарных пропусков, передает РИА Новости.

В субботу во французской столице прошли три акции, одну из которых возглавляет движение «Желтые жилеты».

Колонны протестующих сдерживали кордоны полицейских. Манифестанты скандировали лозунг «Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!». На этот раз акции немногочисленны, обстановка сохраняется спокойная.

Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции, ожидается, что в Париже на улицы выйдут 17 тысяч демонстрантов, а по всей Франции — от 80 тысяч до 120 тысяч противников санитарных пропусков.

В предыдущую субботу на акции во Франции вышла 121 тысяча демонстрантов.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.