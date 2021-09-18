Во Франции женщина-водитель влетела в террасу ресторана, пострадали 6 человек

Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.

По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно.

Подозреваемая задержана.

Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.

По факту случившегося начато расследование.