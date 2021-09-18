Во Франции женщина-водитель влетела в террасу ресторана, пострадали 6 человек

18 сентября, 23:27

Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.

По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно.

Подозреваемая задержана.

Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.

По факту случившегося начато расследование.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.