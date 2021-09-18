Франция заявила о кризисе в отношениях с США

18 сентября, 23:13

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с контрактом по подводным лодкам привела к серьезному кризису в отношениях между Парижем и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что отозвав посла из США Франция показала свое недовольство и призвала провести новую оценку отношений между странами. По его мнению, такое поведение Вашингтона по отношению к такому союзнику, как Париж, недопустимо.

Также Ле Дриан опроверг утверждения о предварительном обсуждении с США их планов по подводным лодкам.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.