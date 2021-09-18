Франция заявила о кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с контрактом по подводным лодкам привела к серьезному кризису в отношениях между Парижем и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что отозвав посла из США Франция показала свое недовольство и призвала провести новую оценку отношений между странами. По его мнению, такое поведение Вашингтона по отношению к такому союзнику, как Париж, недопустимо.

Также Ле Дриан опроверг утверждения о предварительном обсуждении с США их планов по подводным лодкам.