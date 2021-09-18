Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

18 сентября, 20:57

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд (плюс 22%) за прошедший год. Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg.

Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в $238,2 млрд американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $23 млрд. Вторую строку с $141,9 млрд занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $124,4 млрд.

Четвертое место отдано французской семье Эрме, владеющая модным домом Hermes, с состоянием в $111,6 млрд. Далее следует королевская семья Саудовской Аравии ($100 млрд).

Список богатейших семей замыкают Джонсоны. Их состояние оценивается в $33,8 млрд.

﻿

Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.